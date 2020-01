Deutschlands Industrie ist top. Die meisten im Land verdienen gut. Aber es bleibt zu wenig hängen. Relativ zur Wirtschaftsleistung besitzen Franzosen, Briten, Italiener und sogar die Einwohner des gerade noch bankrotten Griechenlands im Schnitt mehr Vermögen als die Deutschen. Das liegt vor allem am Sparverhalten. Weil Mieter gut geschützt und Renten- und Sozialsysteme üppig dotiert sind, haben die Deutschen weniger Immobilien und Aktien als andere. Und nichts davon, wenn diese an Wert gewinnen. 25,5 Prozent plus hat der Dax 2019 gemacht, doch zu 85 Prozent ist der in Händen ausländischer Investoren. Auch wenn die oft zitierte Zahl dramatisiert – an ausländischen Fonds sind ja auch heimische Anleger beteiligt –, die Aussage stimmt: Gewinne von SAP oder Daimler helfen US-Pensionären und norwegischen Bürgern. Nicht denen, die sie erwirtschaftet haben. Was müssten wir ändern?