Nicht weniger herausfordernd ist es, sein Geld anderswo anzulegen. Die Auswahl ist bescheiden. In Deutschland gehen nur noch wenig Unternehmen an die Börse, gleichzeitig nehmen Finanzinvestoren immer mehr Firmen vom öffentlichen Marktplatz herunter – weil sie ungestört Schulden draufpacken und Gewinne nicht mit Aktionären teilen wollen. Die Parfümeriekette Douglas und WMF sind nur die prominentesten deutschen Abgänge, demnächst könnten zum Beispiel Axel Springer und Osram verschwinden.



Den Rest besorgt dann übereifrige staatliche Regulierung. Politiker wollen Bürger über-fürsorglich vor Schaden bewahren. Und greifen daneben. So fällt neuerdings auf, dass Privatanleger viele Anleihen, gängige Schuldpapiere, für die es noch etwas Zins gibt, nicht mehr kaufen können.



Der Grund: Die Europäische Union hat verfügt, dass komplexere Wertpapiere ein Basisinformationsblatt haben müssen, das über Chancen und Risiken aufklärt. Unternehmen wie Apple, denen Investoren ohnehin das Geld nachwerfen, scheuen den bürokratischen Aufwand – und verzichten. Die Banken, die ohnehin lieber anderes verkaufen, sperren die Anleihen dann für Private. Am Ende, so scheint es, bleibt nur noch Gold – oder Bargeld.