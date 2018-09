Vor der großen Finanzkrise 2008 aber waren viele Papiere weder liquide noch transparent. Niemand wusste, was in den Papieren drinsteckte, die US-Investmentbanker konstruiert und dem „stupid german money“ angedreht hatten. Lange ging das gut. Die Papiere warfen schöne Zinsen ab. Kursverluste gab es nicht. Wie auch, es existierten ja keine Börsenkurse.

Im Lehman-Crash, als Geld knapp wurde und das Vertrauen im Markt erodierte, fanden die deutschen Banken für die Papiere dann keine Käufer – der intransparente Schrott wurde final illiquide. Die Banken mussten vom Steuerzahler gerettet werden, ihre Papiere wanderten in Bad Banks.