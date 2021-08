Reinhard Klein Schwäbisch-Hall-Chef: „Der Bausparvertrag ist das Optionsgeschäft der Normalverdiener“

Mit Bausparsofortdarlehen – bei Schwäbisch Hall heißen die Tilgungsaussetzungsdarlehen – hat das Bausparen eine Renaissance erlebt. Dabei bespart der Verbraucher während der Ansparphase einen Bausparplan, zahlt die Zinsen – und tilgt erst mal nichts. Ist das aus Kreditnehmersicht nicht nachteilig?

Im Gegenteil: Verbraucher profitieren von der langen Darlehenslaufzeit mit Zinssicherheit. Und wichtig ist am Ende ja der Effektivzins für den Vergleich mit anderen Kreditangeboten: Wenn wir mit der Kombination aus Bausparvertrag und Vorausdarlehen schlechter sind als die Konkurrenz mit 30-jähriger Laufzeit haben wir Bausparkassen am Ende ein Problem. Außerdem sind Kreditnehmer nach Ablösung des Vorausdarlehens in der Bauspardarlehensphase sehr flexibel. Dort gibt es keine Vorfälligkeitsentschädigung, wenn Darlehensnehmer ihre Restschuld vor Vertragsende zum Beispiel durch ein Erbe begleichen.