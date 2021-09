Reinhard Schlieker Wie lebt der Ex-ZDF-Börsenreporter auf Curacao?

Auch Sie hatte es unter anderem wegen des angenehmen Klimas auf die Insel gezogen, eine Flucht vor der Winterdepression in Deutschland, nicht etwa vor dem Finanzamt, hatten Sie uns im vergangenen Jahr erzählt.

Das stimmt. Zur Steuer nur so viel: Wir haben unsere Steuererklärung für 2020 in Deutschland schon abgegeben, beim Finanzamt in Nürnberg. Denn weil wir uns noch eine Bleibe in der alten Heimat eingerichtet haben, gelten wir in Deutschland weiter als unbeschränkt steuerpflichtig. Wir müssen sogar das komplette weltweite Einkommen dort versteuern, auch Einnahmen auf Curacao, weil es kein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen beiden Ländern gibt. So vermieten wir zum Beispiel ein kleines Haus auf unserem Grundstück und müssen diese Einnahmen in Deutschland versteuern. Damit profitieren wir aber auch von den normalen steuerlichen Vergünstigungen in Deutschland, vor allem dem allgemeinen Grundfreibetrag.