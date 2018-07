Rekorderträge für Anleger Sartorius-Chef Kreuzburg: Darum sind wir eine der besten Aktien der Welt

Der sich seit Anfang 2013 mehr als versechsfacht hat. Das Ranking der besten Aktien zeigt in diesem Jahr erneut, dass Konzerne weltweit sehr hoch bewertet sind. Auch Sartorius wird von Anlegern mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 53 für 2018 sehr teuer gehandelt. Finden Sie das noch angemessen?

Wir müssen einfach festhalten, dass die Bewertungsfaktoren in unserer gesamten Branche überdurchschnittlich hoch sind. Dabei dürfen wir auch das Umfeld nicht aus den Augen verlieren: Sehr niedrige Zinssätze, die uns in Europa wohl noch einige Zeit erhalten bleiben, machen Aktien fast zur alternativlosen Anlageklasse. Sind die aktuellen Bewertungen in diesem Umfeld also angemessen oder zu hoch? Das kann ich nicht beantworten. Wir sind der Meinung, dass unsere Branche langfristig stabil wachsen wird.