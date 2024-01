Rekordjahr für Gold? Warum Minenaktien bald wieder glänzen könnten

In den vergangenen fünf Jahren legte Gold 61 Prozent an Wert zu. Die Aktien der großen Player Barrick Gold, Newmont Mining und Agnico Eagle Mines schafften im Schnitt nur halb so viel. Auch Indexfonds, die die Branche breiter abdecken, etwa der VanEck Gold Miners ETF, liefen längst nicht so gut wie physisches Gold. Warum ist das so? Und: Können Anleger in diesem Jahr auf eine Kursexplosion bei Minenaktien hoffen? Einiges spricht dafür.