Rendite mit Gesundheitsaktien „Zwölf Prozent Rendite sind weiterhin erreichbar“

WirtschaftsWoche: Sie investieren mit Ihrem Fonds in Aktien aus der Gesundheitsbranche und wollen so zwölf Prozent Plus pro Jahr erzielen. Das haben Sie in den vergangenen Jahren geschafft. In diesem Jahr läuft es schlechter. Was macht Ihnen besonders zu schaffen?

Susanna Urdmark: Neben der Inflation und den steigenden Zinsen hat der Ukrainekrieg neue Risiken hochgespült, die wir nicht auf dem Schirm hatten. Aktien aus der Gesundheitsbranche sind zwar defensive Titel. Die Nachfrage nach Healthcare-Produkten ist konjunkturunabhängig. Menschen werden krank, egal, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Aber die Aktienbewertungen sind auf breiter Front gesunken.