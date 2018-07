Rendite-Ranking: Wirecard ist die beste deutsche Aktie

„Die deutschen Konzerne haben nur relativ betrachtet verloren“, sagt Hady Farag, Experte für Shareholder Value, der die Studie bei BCG in New York betreut. „Sie haben ihren Aktionären ebenfalls überdurchschnittliche Erträge gebracht“, schließlich kommen Aktien weltweit im historischen Schnitt nur auf zehn Prozent Ertrag pro Jahr. „Die deutschen Aktien fallen vor dem Hintergrund der außergewöhnlich starken Performance der Spezialisten in den USA und Asien aber im Ranking zurück.“