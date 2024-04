Renk, WeWork, About You: Wie Unternehmen Anleger mit geschönten Kennzahlen blenden

Auch der Modeversand About You schrieb 2023 von „Profitabilität“ bezogen auf das vergangene Quartal – und zielte damit nur auf das bereinigte Ebitda ab. Die Nachrichtenagentur „dpa“ titelte daraufhin: „About You erzielt überraschend operativen Gewinn“. Viele Redaktionen schrieben offenbar bei dpa ab. Im „Handelsblatt“ hieß es: „About You überrascht mit schwarzen Zahlen“, in der „Börsenzeitung“: „About You spart sich profitabel“. Auch „Manager Magazin“, „Business Insider“ und andere stimmten mit ein. Einige Redaktionen korrigierten ihre Meldungen später, andere fühlten sich im Recht oder antworteten auf eine diesbezügliche Nachfrage nicht.