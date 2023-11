Rente Vergesst die Aktienrente! Sparer müssen bei der Altersvorsorge selbst aktiv werden

Ein wenig dürfte sich Christian Lindner (FDP) darüber ärgern, dass seine Aktienrente so lange im parlamentarischen Pingpong gefangen steckt. Während die Zinsen in Rekordtempo von null auf über vier Prozent geschnellt sind und der Dax allein seit Jahresbeginn gut neun Prozent im Plus liegt, ist beim Prestigeprojekt des Finanzministers bislang wenig passiert. Da klingt es nach einer Erfolgsmeldung, dass die Ampelkoalition nun plant, auch im kommenden Jahr zehn Milliarden Euro in die Aktienrente zu investieren, die ab Mitte der 2030er-Jahre das kriselnde Rentensystem stützen soll.