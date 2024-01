Reselling: Wie Jugendliche mit Schuhen reich werden wollen

Noah R. weiß, was mit Schuhen so alles möglich ist – finanziell gesehen. Es ist noch nicht lange her, da war der heute 20-Jährige, der nicht mit vollen Namen genannt werden möchte, groß im Geschäft mit dem Wiederverkauf begehrter Sneaker. Mit 18 fing er an: Im Onlineshop von Nike kaufte er Schuhe. Wenn sie am Zweitmarkt zu höheren Preisen gehandelt wurden, verkaufte er sie mit Gewinn weiter, meist über die Onlineplattform Vinted. Die Marge: ansehnlich. Etwa beim Modell Jordan 1 Low, das Nike in Zusammenarbeit mit dem Rapper Travis Scott herausgab. Kaufkosten: 160 Euro. Weiterverkaufen konnte R. den Schuh für 950 Euro. Inzwischen hat er das sogenannte Reselling zugunsten eines anderen Jobs an den Nagel gehängt. Aber gelohnt habe es sich schon, erzählt er.