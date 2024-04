Rezept zum Reichwerden? Das steckt hinter dem System Deven Schuller

Wer zum Teufel ist Deven Schuller – und warum ist er auf einmal überall? Einmal angeklickt, kann man seiner Werbung kaum noch entgehen. Eine kleine Umfrage im Finanzressort der WirtschaftsWoche ergibt: Kollegen geht es genauso. Selbst diejenigen, die sich eher am Bloomberg-Terminal als im Internet aufhalten, haben schon von Schullers schweren Schicksalsschlägen gehört, von seinem großen finanziellen Erfolg und von seiner Strategie, mit der er für seine Kunden – ja, was eigentlich genau tut? Er selbst drückt es auf seiner Website so aus: Mit „den Wegen von denen da oben“ will er mir dabei helfen, „ein großes Polster“ aufzubauen, indem ich mein Geld für mich arbeiten lasse. Aha.