Rezept zum Reichwerden? Das steckt hinter dem System Deven Schuller

An der Börse geht es also mal rauf und mal runter. Das wusste ich schon. Konkreter wird es allerdings nicht. Schullers Buch ist eine wilde Melange: Private Anekdoten mischen sich mit inhaltlich fragwürdigen Ausflügen in die Wirtschaftsgeschichte, gespickt mit vagen Versprechungen und Verschwörungserzählungen. Schuller scheint mit seinem Buch alle abholen zu wollen: die Wirtschaftsinteressierten, die Ängstlichen, die Verschwörungstheoretiker, die Religiösen.



Kritik beugt Schuller vor, indem er betont, kein Rechtschreibprofi zu sein und keine Ahnung von Technik (etwa der Technik für einen seriösen Internetauftritt?) zu haben. Das könnte bescheiden wirken, wäre da nicht die Tatsache, dass Schuller mir einen Kurs für eher unbescheidene 4000 Euro verkaufen will. Auf dem Bewertungsportal Trustpilot finden sich zudem Berichte von Menschen, die sich von Schullers Vertriebsleuten unter Druck gesetzt fühlten oder den Eindruck hatten, in den Gesprächen würden „ganz brutal Emotionen und möglicher Verlust benutzt“, um eine Kaufentscheidung zu erzwingen.