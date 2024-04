Rezept zum Reichwerden? Das steckt hinter dem System Deven Schuller

Der Tag ist da, an dem ich mich in einem weiteren Telefonat darum bewerben darf, 4000 Euro zu bezahlen. Wieder ruft mich Sebastian an. Ich will weder seine noch meine Zeit verschwenden und sage ihm direkt, dass er auf mein Geld verzichten muss. Ich hätte da aber noch einige Fragen für die WirtschaftsWoche. Was, zum Beispiel, ist die vielerwähnte „vierte Wende“? Sebastian hat keine Ahnung, wovon ich spreche, und bittet mich, meine Fragen schriftlich zu stellen. Er leite sie dann an Schuller weiter.