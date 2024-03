Rheinmetall und Co. Die Ethik des Aufrüstens

WirtschaftsWoche: Herr Heumann, die Aktie des Düsseldorfer Rüstungsherstellers Rheinmetall hat sich in letzter Zeit prächtig entwickelt. Gehen wir mal davon aus, die Aktie landet jetzt zur Prüfung auf Ihrem Tisch. Was tun Sie?

Michael Heumann: Angenommen, das Portfolio-Management käme zu uns mit dem Hinweis, sie hätten Interesse an Rheinmetall, die Aktien gingen schließlich durch die Decke, das würde sich doch finanziell lohnen. Dann wandert diese Frage an uns Ethik-Analysten. Wir arbeiten mit sogenannten Positivkriterien und bewerten Verantwortungsbewusstsein, ökologische und soziale Aspekte und einige weitere Kriterien. Am Ende kommt eine Punktzahl heraus. Wenn ein Unternehmen mindestens 50 von 100 Punkten erreicht hat und keine Ausschlusskriterien verletzt, kann der Vorschlag von uns aus an ein unabhängiges Ethik-Komitee gehen – und hat dort auch Erfolgschancen. Das Komitee diskutiert dann über den Vorschlag und trifft die Entscheidung.