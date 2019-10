Geduld ist auch bei Henkel gefragt. Zwischen 80 und 90 Euro gelang die erste Stabilisierung, nun dürften Anleger abwarten, wie es unter dem neuen Chef Karsten Knobel weitergeht. So oder so, viel tiefer als 90 bis 84 Euro sollten Henkel-Aktien in den nächsten Wochen nicht sinken.