Ripple (XRP) Der Dienstleister der Wall Street: Was taugt ein Ripple-Investment?

Das Unternehmen selbst betrachtet das System aber als dezentral. Ripple trage zwar zum Netzwerk bei, habe aber die gleichen Rechte wie andere Teilnehmer. Es gibt 150 Validierer im Netzwerk, die die Transaktionen überprüfen und so einen Konsensmechanismus herstellen. 35 Validierer – sogenannte Prüfer – sind Teil der sogenannten Unique Node List, in der vertrauenswürdige und verifizierte Validierer enthalten sind. In der Regel werden diese Validierungsserver etwa von einzelnen Nutzern oder von Banken betrieben. Sechs der Server betreibt Ripple selber. Eine Transaktion wird verarbeitet, wenn mindestens 80 Prozent des Netzwerks diese genehmigt haben.