Ripple (XRP) Dienstleister der Wall Street: Was taugt ein Ripple-Investment?

Ursprünglich wurde das Ripple-Konzept im Jahre 2004 von Ryan Fugger gegründet. Er wollte damit ein dezentralisiertes Geldsystem schaffen, indem eigenes Geld kreiert werden kann, und gründete die Plattform RipplePay.com. Chris Larsen und Jed McCaleb arbeiteten in dieser Zeit an einer Plattform für digitale Währungen. Sie wurden auf RipplePay aufmerksam und schlugen Fugger eine Kooperation vor. 2012 wurde dann das Unternehmen OpenCoin gegründet, welches 2015 in Ripple Labs umbenannt wurde. Der Programmierer McCaleb war bis 2013 im Unternehmen, schied dann jedoch nach großen Streitigkeiten. Er erhielt weit über 400 Millionen XRP als Entschädigung, die er nach und nach verkauft. Mittlerweile erschuf er seine eigene Kryptowährung „Stellar“, die auf Platz 20 der Kryptowährungen liegt.

Chris Larsen blieb deutlich länger im Unternehmen und war einige Jahre als CEO tätig. Zudem beteiligte er sich an der Gründung des Finanzdienstleisters E-Loan oder der Online-Plattform Prosper Marketplace. Larsen hat ein Vermögen in Milliardenhöhe und war im Jahr 2018 sogar reicher als Mark Zuckerberg.

Der aktuelle CEO von Ripple Labs ist der 46-jährige Brad Garlinghouse. Vor seinem Eintritt bei Ripple Labs im Jahr 2015 war er bei Unternehmen wie Yahoo!, AOL und Hightail tätig. Auch Garlinghouse hat, aufgrund seiner Firmenanteile, ein Vermögen in Milliardenhöhe.