Riskant, aber rentabel Fünf Prozent Gewinn mit Dattel- und Olivenbäumen

Bei Forest Finance hat sich das bisher bewährt. Mehr als 20.000 Kunden haben dem 1995 in Bonn gegründeten Anbieter von Direktinvestments in die ökologische Aufforstung tropischer Mischwälder mittlerweile fast 90 Millionen Euro anvertraut. Dafür pflanzte Forest Finance gut zehn Millionen Bäume und bewirtschaftet heute nachhaltig 8000 Hektar Wald in Panama, Kolumbien, Peru und Vietnam. Das Geschäft wurde in den vergangenen Jahren erweitert um Direktinvestments in Agroforste. Dabei wird Baumbestand mit Nutzpflanzen, etwa Kakaobäume, auf einer Fläche kombiniert. Vorteil: Agroforste liefern bereits nach wenigen Jahren regelmäßige Erträge für Investoren. Bei Wald zur Holzerzeugung dauert das zum Teil Jahrzehnte. Inzwischen flossen bei Forest Finance über sieben Millionen Euro an die Investoren zurück. Das ist keine Garantie für die Zukunft, aber zumindest ein Beleg, dass das Geschäftsmodell funktioniert.