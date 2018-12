Roboter Werden Androiden zur Gefahr oder zu Gefährten?

Die bisherigen Erkenntnisse aus dem Labor: „Menschen akzeptieren Dienstleistungsroboter, solange alles glatt läuft“, sagt die Wissenschaftlerin Stock-Homburg. Tauchen aber Probleme auf, lassen Kunden ihren Ärger an einem Roboter schneller aus als an einem menschlichen Gegenüber. Ihr perfektes Äußeres kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Elenoide noch sehr unselbständig ist. Die Computerexperten hinter der Trennwand steuern die Androidin und legen ihr am Rechner die zur Situation passenden Sätze in den Mund. Im kommenden Jahr aber wollen sie Elenoide so weit haben, dass sie Gespräche selbständig führen kann.