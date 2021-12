Rocket Internet kauft Aktien zurück Hedgefonds-Exit zum doppelten Preis

Die größte Herausforderung für Samwer wird es in Zukunft sein, den Wert der Beteiligungen im Depot zu verschweigen. Denn alles, was öffentlich wird, erhöht den Preis, zu dem Minderheitsaktionäre später abgefunden werden müssten. Beteiligungen wie das indonesische Reiseportal Traveloka, das Fintech Revolut und der Zahlungskarten-Experte SumUp werden als attraktiv eingeschätzt. Rocket Internet ist zudem auch an Personio beteiligt. Das Unternehmen aus München will Prozesse in Personalabteilungen digitalisieren. Nach Finanzierungsrunden und dem Start der „People Workflow Automation“ Software wurde es im Oktober 2021 mit 6,3 Milliarden Dollar bewertet. Es ist allerdings nicht bekannt, in welcher Höhe Rocket Internet an dem Unternehmen beteiligt ist. Rocket Aktionäre werden darüber wenig erfahren – es sei denn, es gibt mal irgendwo einen Börsengang, der Licht ins Dunkel bringen könnte. Dass Samwer sich verplappern könnte – sehr unwahrscheinlich, es geht um sein Geld.



Mehr zum Thema: Start-up-Szene, Rocket-Mafia – das klingt nach schlimmstem Klüngel. Muss man dazu gehören, um erfolgreich zu gründen?