Dabei ist Lithium für Anleger nicht einmal die interessanteste Komponente der Energiespeicher von E-Fahrzeugen. Wegen seiner hohen Energiedichte wird das einstmals verspottete Kobalt (der Name kommt von Kobolderz) zunehmend nachgefragt. Experten gehen für die kommenden Jahre von einem stetig steigenden Bedarf aus. Der Preis von Kobalt hat sich in den vergangenen zwölf Monaten von 54.500 auf aktuell 88.500 US-Dollar pro Tonne erhöht - ein Plus von mehr als 60 Prozent. Zum Hoch Mitte März hat der Preis sogar schon die Marke von 94.500 US-Dollar pro Tonne überschritten. Vor drei Jahren schwankte der Preis noch um 30.000 Dollar.