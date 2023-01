Rückblick 2022, Ausblick 2023 Warum Schwellenländer und Gold dieses Jahr ein Comeback feiern dürften

Nur selten zuvor wurde in einer Aktienbaisse mehr Wohlstand vernichtet als in der aktuellen. Zwar halten sich die prozentualen Indexverluste in Grenzen. So verlor etwa der breite US-Aktienindex Wilshire 5000, der alle an New Yorker Börsen notierten Aktiengesellschaften berücksichtigt, vom Hoch im November 2021 bis zum bisherigen Tief im Oktober nur knapp 27 Prozent.