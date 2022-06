Rückkehr des Value-Investing „Ab 2020 wussten wir, dass der Aktienmarkt verrückt wird“

Eine der größten Positionen in Ihrem Fonds sind Hornbach Baumärkte? Gibt es die in Großbritannien überhaupt?

Nein. Aber vor Jahren tauchte die deutsche Baumarktkette Praktiker auf unserem Bildschirm auf. Und so schickte ich einen Analysten nach Deutschland, um sie zu besuchen. Er kam zurück und sagte: „Ich glaube nicht, dass Praktiker eine gute Investition ist.“ Damit hatte er recht, denn Praktiker war kurz danach pleite. Aber der Analyst hatte bei dem Besuch auch Hornbach entdeckt und war begeistert. Wir haben uns Bilder von ihm aus einem Baumarkt angesehen und das haben wir durchgesprochen. Es war klar, dass es sich um ein sehr, sehr gut geführtes Unternehmen handelte, bei dem das Management viel Liebe zum Detail hatte und wo man die Kunden gut bedient. Die Aktie gehört zu den am meisten missverstandenen und übersehenen in Europa. Es ist ein hervorragendes Beispiel für die Art von Unternehmen, in die wir gerne investieren.