Rückkehr des Value-Investing „Ab 2020 wussten wir, dass der Aktienmarkt verrückt wird“

Was müssen die Unternehmen tun, um besser zu werden?

Es kann zum Beispiel sein, dass ein Unternehmen eine bestimmte Gruppe von Stakeholdern gegenüber einer anderen bevorzugt hat. Wir unterstützen es dabei, ausgewogener zu agieren. Bei vielen unserer Investitionen geht es darum, ein Unternehmen dabei zu unterstützen, seinen eingeschlagenen Weg zu überdenken und einen besseren Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren hat diesen Ansatz formalisiert, professionalisiert und verstärkt, und wir als Value Investoren freuen uns über diese Entwicklung.



Lesen Sie auch: Mit diesen Fonds und ETFs können Sie an der Energiewende teilhaben



Ölunternehmen waren lange Value – wie auch andere Branchen, die Dreck machen. Die sind in Ihrem Fonds, aber nicht als besonders nachhaltig oder ESG-konform bekannt. Wie halten Sie es mit Nachhaltigkeit?

BP weiß, dass sie den Übergang zu einem Netto-Null-Ausstoß von Klimagasen schaffen müssen. Das entscheidende Wort ist „Übergang“. Es wird lange dauern und wir müssen die Gesellschaft zusammenhalten, während wir den Übergang haben und uns zur Elektromobilität bewegen. Die großen Ölkonzerne verfügen über hervorragende Bilanzen, technische Fähigkeiten bei der Verwaltung sehr großer, schwieriger, komplexer und technologisch herausfordernder Projekte. Und sie sind sehr gut aufgestellt, um der Gesellschaft beim Übergang zu helfen. Das sehen wir auch in der Stahlindustrie. Die Gesellschaft kann nicht auf Stahl verzichten. Die großen, gut finanzierten Stahlunternehmen sind in der Position, um mit der Erzeugung von kohlenstofffreiem Stahl zu beginnen. ArcelorMittal hat mehrere Projekte auf der ganzen Welt im Gange, weil es ein globaler Stahlproduzent mit allen möglichen Technologien ist, der versucht herauszufinden, welche Technologie die beste ist.