Russische Anleihen Kriegsschauplatz Börse: Die Russland-Pleite, die keine ist

Fondsmanager Röhmeyer lernt wieder eine neue Variante einer möglichen Staatspleite kennen: Der russische Staat musste vergangene Woche erneut Anleihen zurückzahlen und Zinsen an Gläubiger überweisen. Die Gelder dafür waren bereits in die USA zur Investmentbank J.P. Morgan überwiesen worden. Doch kurz bevor das Institut in seiner Rolle als so genannter Paying Agent die Auszahlung des Geldes an die Gläubiger vornehmen wollte, verhängte die US-Regierung neue Sanktionen. Überweisungen durften nicht mehr getätigt werden und die US-Bank musste das Geld aus Russland einbehalten.