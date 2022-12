Nun soll der neue Chef der Kryptobörse, John Ray, an diesem Dienstag vor dem Kongress aussagen – und er dürfte wohl schwere Vorwürfe gegen Bankman-Fried erheben. „Noch nie in meiner Karriere habe ich solch ein komplettes Versagen an Unternehmenskontrolle und so einen Mangel an vertrauenswürdigen Finanzinformationen erlebt“, sagte er jüngst. Vergleichswerte hat der Restrukturierungsexperte genug. Vor 20 Jahren wickelte er die Milliardenpleite des Energiekonzerns Enron ab.