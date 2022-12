Sam Bankman-Fried „Haben komplett versagt“ – Der irre Auftritt des FTX-Gründers

Was da passiert ist, erstaunt selbst den neuen FTX-Chef John Ray, der im Zuge des Insolvenzverfahrens die Führung bei der Kryptobörse übernommen hatte. „Noch nie in meiner Karriere habe ich solch ein komplettes Versagen an Unternehmenskontrolle und so einen Mangel an vertrauenswürdigen Finanzinformationen erlebt“, sagte er neulich. Das muss was heißen: Der Restrukturierungsexperte wickelte vor 20 Jahren bereits die Milliarden-Pleite des Energiekonzerns Enron ab. Dass das Kontrollmanagement defizitär war, hat auch Bankman-Fried nun begriffen.