Schätze aus dem Kinderzimmer Wie ich versuchte, mit Pokémon-Karten reich zu werden

Das Geschäft dieser Ratingagenturen für Sammelkarten wie Pokémon oder Yu-Gi-Oh wächst rasant. Am bekanntesten ist der Zertifizierer „Professional Sports Authenticator“ (PSA) mit Sitz in den USA. In Deutschland ist vor allem „Gold Standard Grading“ (GS Grading) bekannt. Ich schreibe GS Grading eine Mail, ob sie für den Selbstversuch nicht meine Karten bewerten könnten. Das Grading kostet 20 Euro pro Karte. So viel muss ich beim Verkauf also mindestens reinbekommen, damit sich das lohnt.