Schneller Check Fünf Finanz-Fragen, die Sie sich jetzt stellen sollten

Der Jahreswechsel ist für viele von uns auch eine Zeit der Bestandsaufnahme: Was lief voriges Jahr gut, was könnte ich kommendes Jahr besser machen? Neben klassischen Neujahrsvorsätzen – dieses Jahr mache ich aber wirklich mehr Sport! – geht es auch um eine handfestere Bestandsaufnahme. Für welche Versicherung zahlen Sie noch Beiträge, obwohl Sie sie schon lange nicht mehr brauchen? Und wäre jetzt nicht der Moment, sich endlich mit so trockenen Themen wie der Rente zu beschäftigen?