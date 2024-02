Schokolade: Warum der Preis für Kakao 2024 so stark gestiegen ist

Der CFA-Franc BCEAO ist die Währung der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion, die aus Benin, Burkina Faso, der Elfenbeinküste, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal und Togo besteht. Die Währung ist an den Euro gekoppelt. Ein Euro entspricht 655,957 CFA-Franc. Umgerechnet in Dollar erhält der ivorische Kakaobauer also knapp 1,65 Dollar pro Kilogramm. Das liegt mehr als 73 Prozent unter dem aktuellen Preis an den Terminmärkten.