Schulden-Atlas 2018 Überschuldete Deutsche: Zu viel Miete, zu viel Konsum

Tatsächlich habe sich die Entwicklung von Einkommen und Wohnkosten in vielen strukturstarken Regionen entkoppelt. „Während die Kaufkraft nur noch langsam steigt, legen die Kosten für Mieten und Immobilien in vielen Regionen Deutschlands deutlich zu. In vielen deutschen Großstädten müssten Mieter bereits mehr als die Hälfte ihres Haushaltseinkommens für das Wohnen aufbringen. Das ist kaum zu schaffen“, so Bretz.



In der Regel raten Experten, fürs Wohnen – sprich Miete, Immobilienkredit, Heizkosten und Co. – nicht mehr als 30 Prozent des Einkommens auszugeben. Laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung aus dem Herbst 2017 liegt die Mietbelastungsquote bei etwa 40 Prozent der Haushalte in Deutschlands Großstädten allerdings bei über 30 Prozent ihres Nettoeinkommens.