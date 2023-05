Schuldenobergrenze Warum Goldanleger vom Krach um den US-Haushalt profitieren

Eine Renaissance als monetäres Metall erfährt Gold zudem durch die tektonischen Verschiebungen in der Weltwirtschaft. Viele Länder, allen voran China und die Golfstaaten, haben einen Großteil ihrer Währungsreserven in US-Staatsanleihen angelegt, darauf vertrauend, es seien liquide Anlagen, die in Krisen eingesetzt werden können. Dieses Vertrauen schwindet. Der Haushaltsstreit wird das Vertrauen ausländischer Staaten und Investoren in den Dollar nicht stärken.