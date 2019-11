Schuldneratlas 2019: Vor allem Alte und Westdeutsche zunehmend überschuldet

Bei Zahl und Quote der Überschuldungsfälle zwischen den alten und den neuen Bundesländern ist Differenzierung notwendig. Zwar hat der Osten nach wie vor eine etwas höhere Überschuldungsquote von 10,33 Prozent gegenüber 9,94 Prozent im Westen. Allerdings verhindert vor allem der starke Bevölkerungsrückgang in den neuen Bundesländern ein Sinken der Quote. Zudem hat sich die Lage im Osten Deutschlands in den vergangenen beiden Jahren entspannt. Zum zweiten Mal in Folge sank die Zahl der Überschuldungen, in den vergangenen zwölf Monaten gab es 11.000 Fälle weniger. Im Westen ist die Quote hingegen weiter gestiegen, wenn auch nur leicht. „Die Vergleichswerte zeigen, dass sich die Überschuldungsspirale im Westen weiterhin schneller dreht als im Osten“, heißt es dazu im Schuldneratlas. Auch die Zahl harter Überschuldungen ist im Westen weniger schnell gesunken als im Osten.