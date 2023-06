SEC verklagt Binance Kryptobörsen vereinen das Schlechteste aus zwei Welten

„Wir operieren als fucking unlizenzierte Wertpapierbörse“, tönte vor fünf Jahren der Compliance-Chef der weltgrößten Kryptobörse Binance. Ausgerechnet der Mann also, der eigentlich dafür sorgen sollte, dass sich das Unternehmen an Recht und Gesetz hält. Wenn es nach der US-Finanzaufsicht geht, ist das allerdings bis heute nicht der Fall: Am Montag reichte die SEC 13 Klagen gegen Binance und dessen Gründer ein.