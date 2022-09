Selbstversuch mit Musterdepot Wie Fincraft mir den japanischen Aktienmarkt schmackhaft machte

Wie dem auch sei: Es ist keine ideale Zeit, um ein Portfolio zu testen – zumindest nicht, wenn es am Anfang gern ein Erfolgserlebnis geben darf. Meine Aktien werden von der aktuellen Marktschwäche voll erwischt. Mein Portfolio liegt nach einer Woche mehr als zwei Prozent im Minus; der Dax hat in der gleichen Zeit deutlich weniger verloren. Gut, dass Fincraft das sogenannte „Backtesting“ anbietet, einen Blick in die Vergangenheit. So sehe ich, dass ich mit meiner Taiyo-Yuden-Aktie 85 Prozent im Plus liegen würde, wenn ich sie vor drei Jahren gekauft hätte. Mit dem gesamten Depot wären es rund 44 Prozent gewesen. Scheint also doch nicht so schlecht zu sein, die Auswahl. Nutzer lernen durch das Rückblick-Feature, dass es sich an der Börse lohnt, geduldig zu sein. Ich beschließe deshalb, meine Depotwerte weiter im Auge zu behalten – vielleicht kann ich bald günstig investieren. Wenigstens als Ideengeber ist Fincraft beim Musterdepot also unschlagbar. Niemals sonst wäre mein Blick so schnell auf den japanischen Aktienmarkt gelenkt worden.