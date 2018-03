Selbstversuch: Was hinter den Kreditschnäppchen von Check24 und Smava steckt

An einer Stelle zögere ich. Check24 will, dass ich den Benutzernamen und das Kennwort zu meinem Bankkonto angebe. Damit will der Kreditgeber sehen, welche Ein- und Auszahlungen tatsächlich auf meinem Konto laufen. Dafür kann ich mir den Kredit von 1000 Euro praktisch sofort auszahlen. Ich rufe meine Hausbank an und frage, ob das üblich ist. Die Beraterin am Telefon warnt: „Geben Sie das auf keinen Fall an, das ist gar nicht zulässig!“ Für sie höre sich das so an, als sei ich auf eine Betrügerseite verlinkt worden.