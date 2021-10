Shiba Inu Coin SHIB 430 Prozent Kursgewinn in einem Monat – wiederholt sich die Dogecoin-Rally?

Den ersten Boom erlebte SHIB im Mai 2021. Damals befeuerte die Nachricht den Kurs, dass die Kryptobörse Coinbase die Digitalwährung in den handelbaren Bestand aufnimmt. Der Kurszuwachs war allerdings nur von kurzer Dauer. Der Coin stürzte am 10. Mai 2021 in Höhe von 0,00003503 Dollar am 20. Juli auf 0,00000588 Dollar ab. Bis zum 4. Oktober bewegte sich der Coin nur seitwärts, brach dann aber explosiv aus und konnte am 24. Oktober 2021 ein neues Allzeithoch bei einem Kurs von 0,00004411 Dollar bilden.