Shiba Inu Coin SHIB 650 Prozent Kursgewinn in einem Monat – wiederholt sich die Dogecoin-Rally?

Auslöser des Hypes um den Memecoin ist unter anderem der Tesla-Gründer Elon Musk. Er twitterte ein Bild seines Shiba-Inu-Welpen. Aber auch Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin hat mit einem Investment in den Coin die Kurse gesteuert. Das hat den Coin am 6. Oktober 2021 in die Top 20 der Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung befördert. Die Geschichte erinnert an den Hype um Dogecoin zu Beginn des Jahres. DOGE legte eine sagenhafte Rally hin, nachdem Elon Musk, Rapper Snoop Dogg und auch Reddit-Trader kräftig geworben und investiert hatten. Zumindest Elon Musk ist bislang aber nicht in Shiba Inu investiert wie zuletzt via Twitter bekannt wurde. In diesem Punkt unterscheidet sich die bisherige Geschichte also bereits von der Dogecoin-Rally im vergangene Jahr.