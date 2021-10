Shiba Inu Coin SHIB 950 Prozent Kursgewinn in einem Monat – Platz 9 der größten Kryptowährungen

Diese Geschichte könnte sich wiederholen. Das hoffen zumindest die Shiba-Inu-Anleger. So hat Elon Musk zu Beginn der Rally ein Bild seines eigenen Shiba-Inu-Welpen getwittert. Das haben scheinbar viele Anleger als Zeichen gesehen. Der SHIB-Kurs explodierte. In der Spitze hat er ein Plus von mehr als 950 Prozent verzeichnet, wobei auch der steigende Bitcoin positiv auf den Shiba-Inu-Kurs gewirkt haben muss. Mittlerweile ist klar: Der Tesla-Chef ist nicht in SHIB investiert. Dies stellte Musk in einem Tweet klar, was zu einem kurzfristigen Kurseinbruch des Shiba-Inu-Coins geführt hatte. Auf die Frage, wie viele SHIB-Coins Elon Musk halte, antwortete dieser: „none“ - „keine“. Doch der Kurs erholte sich schnell und bildete vier Tage später bereits ein neues Allzeithoch von 0,00008667 Dollar.