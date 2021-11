Shiba Inu Coin SHIB Kraken macht SHIB handelbar - geht die Rally nun weiter?

Diese Geschichte könnte sich wiederholen. So hat Elon Musk zu Beginn der SHIB-Rally ein Bild seines eigenen Shiba-Inu-Welpen getwittert. Das haben scheinbar viele Anleger als Zeichen gesehen. Neben weitere Hundecoins, explodierte auch der SHIB-Kurs. In der Spitze hat er auf Monatssicht ein Plus von mehr als 950 Prozent verzeichnet, wobei auch der steigende Bitcoin-Kurs positiv auf den Shiba-Inu-Kurs gewirkt haben muss. Mittlerweile ist aber klar: Der Tesla-Chef ist nicht in SHIB investiert. Dies stellte Musk in einem Tweet klar, was zu einem kurzfristigen Kurseinbruch des Shiba-Inu-Coins geführt hatte. Auf die Frage, wie viele SHIB-Coins Elon Musk halte, antwortete dieser: „none“ - „keine“. Doch der Kurs erholte sich schnell und bildete wenige Tage später bereits ein neues Allzeithoch von 0,00008667 Dollar. Damit ist klar, anders als bei Dogecoin ist Elon Musk nicht die treibende Kraft hinter dem Kursfeuerwerk von Shiba Inu.