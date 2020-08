Sie wollen vom hohen Goldpreis profitieren? So kommen Sie zu Ihrer eigenen Goldmine

Doch so ertragreich sie sind, so schwer sind solchen großen Vorkommen auch zu finden. Selbst wenn das gelänge, so Tallmann, würde es eine immense Summe kosten, um sie auch auszubeuten - das Risiko des Scheiterns stets inbegriffen. „Stell dir vor, du kaufst dir von all deinem Geld ein Haus, ohne es vorher gesehen zu haben“, sagt er. „Dann verbindest du dir die Augen, erkundest es über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren nur mit deinen Händen, Zentimeter für Zentimeter, um herauszufinden, ob es sich um eine Bruchbude oder eine Luxusvilla handelt." Anschließend müsse dann für viel Geld ein Lizenz beantragt werden, was noch einmal zehn Jahre dauern könne. „Dann erst darfst du die Augenbinde abnehmen.“ Tallman hält es deshalb für praktisch unmöglich, dass ein Normalbürger eine konventionelle Mine eröffne.