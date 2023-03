Silber-Investments Wann beginnt das Rennen um Silber?

Grund dafür waren unter anderem die zunehmenden Kleinanleger-Investments in das Edelmetall. Laut dem Börsendienst Bloomberg investieren immer mehr Menschen in börsennotierte Wertpapiere auf Rohstoffe, sogenannte Exchange Traded Commodities (ETCs). Im Jahr 2021, als Kleinanleger versuchten, den Silbermarkt leerzukaufen, waren es zwischenzeitlich über eine Milliarde Unzen Silber, in die Anleger weltweit in Form von ETCs investierten.