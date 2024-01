Silberspekulation ohne Risiko „Wir sind schlau, wir kaufen Silber“

Wir, Clara und Alexander, absolvieren gerade unser Schülerpraktikum in der Redaktion der WirtschaftsWoche. Warum eigentlich? Irgendwie haben wir Lust auf‘s Schreiben. Wir wollen wissen, wie das so abläuft in einer Redaktion. Gelandet sind wir bei Julia und Frank. Die beiden arbeiten im Ressort Finanzen. Da geht es um so Themen wie Geldanlage, Sparen, wie sorge ich für später vor, welche Aktien soll ich kaufen und all so was. Damit haben wir uns eigentlich noch nie so richtig beschäftigt.