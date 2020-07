Silicon Valley „Die Tech-Branche schlägt sich besser als erwartet“

Ist das der Grund, warum die Tech-Börsengänge momentan anziehen?

Ja. Sandy Robertson, einer der Gründer des Vermögensverwalters Robertson Stephens in San Francisco, pflegte zu sagen, dass gute Unternehmen in jeder Situation an die Börse gehen können. Das stimmt. Allerdings trifft das derzeit auch auf weniger gute Unternehmen zu. Ich will keine Namen nennen, aber einige der jüngsten IPOs waren durchschnittliche Unternehmen. In spätestens zwei Jahren wird man das auch sehen. Es gibt eine Menge Anreize, in Tech-Aktien zu investieren. Man will in Aktien, die in der Lage sind, Wachstum zu generieren. Tech kann das.