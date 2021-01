Siltronic-Übernahme Aktionäre profitieren: Computerchips so begehrt wie Impfstoffe oder Gold

Großaktionäre wie Allianz Global Investors, Vanguard oder DWS reichen Aktien meist erst kurz vor dem dem Ablauf der Annahmeschwelle am 10. Februar ein. Und selbst wenn sie bis dahin nichts unternommen haben, gibt es noch zwei Wochen Zeit. Zaunkönige, dazu gehören etwa ETFs, die zuvor üblicherweise nicht andienen dürfen, könnten auch noch in den Wochen nach dem offiziellen Annahmetermin ihre Aktien zum hohen Preis andienen. Doch darauf sollten sich Privatanleger nicht verlassen und vorher tätig werden. Die Spekulation, jetzt bei 140 Euro an der Börse einzusteigen und auf 145 Euro zu wetten ist für Risikobereite möglich - aber hochriskant. Rückschläge in der Corona-Pandemie und bei Impfungen werden auch den Chipbereich belasten. Eins hängt vom anderen ab - unentbehrlich und an der Börse hochvolatil sind beide Bereiche.



Mehr zum Thema: Autobauer bekommen derzeit nicht so viele Halbleiter, wie sie bräuchten. Das legt mancherorts die Produktion lahm und setzt Hersteller und Zulieferer weiter unter Druck.