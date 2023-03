Silvergate, Silicon Valley Bank & Signature Bank Wie die Kryptobranche die Bankenkrise wegsteckt

Die Insolvenz der SVB könnte die ohnehin schon schlechte Stimmung in der deutschen Start-up-Szene weiter eintrüben. Die Silicon Valley Bank ist schon seit Jahren nicht mehr nur in den USA tätig, sondern unter anderem auch in Großbritannien und Deutschland und besitzt die Erlaubnis zum Erbringen des Kreditgeschäfts in Deutschland. Einlagen der vermutlich rund 360 deutschen Start-up-Kunden der SVB liegen zum Teil in den USA oder der britischen SVB-Tochter, welche ebenso den Betrieb am Freitag einstellte.