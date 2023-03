Silvergate, Silicon Valley Bank & Signature Bank Wie die Kryptobranche die Bankenkrise wegsteckt

Infolge der Coronapandemie und des Ausbruchs des Ukrainekrieges erhöhte sich die Inflationsrate weltweit und die Zentralbanken erhöhten den Leitzins. Daraus resultierten Nachteile für die SVB. Zum einen kommen Start-ups bei steigenden Zinsen schwerer an Geld und greifen somit häufiger auf ihre Bankeinlagen zurück, zum anderen müssen Anleihen vor Laufzeitende eventuell zu niedrigen Kursen verkauft werden. Die SVB verbuchte nach Meldung am Mittwoch, dem 8. März 2023, Verluste aus den Anleiheverkäufen in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar. Kunden hatten allein an einem Tag rund 42 Milliarden Dollar abgezogen.