Singles Weniger Einladungen zum Dinner-Date – weil der Staat die Mehrwertsteuer erhöht hat

Ticken beide Singles dagegen in Geldfragen ähnlich, dann steigen die Chancen auf eine Romanze. „Eine ähnliche Einstellung zu Geld kann den Alltag in einer Beziehung vereinfachen“, sagt Nicole Engel, Psychologin bei Bumble. Anders als unter Älteren ist Geld in der Generation Z auch kein Tabuthema mehr. Lediglich elf Prozent der Befragten, die jünger als 35 sind, wollen laut Umfrage bei einem Date nicht über Finanzen reden. In der Gruppe der älteren Befragten ist die Quote mit 35 Prozent deutlich höher.